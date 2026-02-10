Стали известны дата и место похорон убитого в Петербурге 9-летнего мальчика: подробности

Полиция нашла владельца машины и прибыла к подозреваемому домой, но его там уже не было. 2 февраля в Псковской области был задержан 38-летний бизнесмен и строитель Петр Ж. Его обвиняют в похищении и убийстве мальчика. Сначала он отказывался говорить, но потом признался в преступлении.