Стали известны дата и место похорон убитого в Петербурге 9-летнего мальчика: подробности

Похороны 9-летнего Павла Тифитулина состоятся 11 февраля на Южном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил юрист семьи Никита Сорокин в своем телеграм-канале.
«В среду 11 февраля около часу дня (плюс минус час) всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей Тифитулиным на Южном кладбище, центральная площадь в противоположенной стороне от часовни», — написал юрист.
Сорокин добавил, что семья убитого мальчика приняла решение, что проститься с Пашей смогут все желающие. Прощание будет обеспечено охраной со стороны полиции и Росгвардии.
Сорокин также попросил участников прощания вести себя уважительно и корректно, без оскорблений и обвинений. Особенно он призвал СМИ воздержаться от чрезмерных вопросов, так как родным погибшего очень тяжело.
Напомним, в Санкт-Петербурге произошло ужасное преступление. Паша был похищен и убит. Он исчез 30 января. В поисках ребенка участвовало более 200 волонтеров. Однако вскоре полиция заявила, что исчезновение носит криминальный характер, и нужно готовиться к худшему сценарию.
Мать Паши рассказала, что он пошел кататься с горки, но домой не вернулся. Телефона при себе у ребенка не было. Волонтеры предположили, что Паша мог направиться в соседний торговый центр, где часто встречаются дети, подрабатывающие на парковке.
Работник ближайшего хозяйственного магазина проверил камеры видеонаблюдения и заметил ребенка. Видео, на котором мальчик садится в чужую машину, вызвало тревогу по всему городу.
Полиция нашла владельца машины и прибыла к подозреваемому домой, но его там уже не было. 2 февраля в Псковской области был задержан 38-летний бизнесмен и строитель Петр Ж. Его обвиняют в похищении и убийстве мальчика. Сначала он отказывался говорить, но потом признался в преступлении.
Как писал «КП-Петербург», Петр в настоящее время находится в одиночной камере СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение. Следователи продолжают тщательно расследовать все обстоятельства произошедшей трагедии.