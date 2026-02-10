Кабмин продлил на год ремонт здания РАН, известного как «Золотые мозги»

Ремонт в здании запланирован с текущего года по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Изначально предполагалось, что объект будет сдан под Новый год — 31 декабря 2029 года. При этом на работы было выделено 4,5 млрд рублей в 2026 году, по 2,5 млрд в 2027 и 2028 годах и 1,5 млрд рублей в 2029 году.