МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство России пересмотрело сроки ремонта здания Президиума Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте в Москве. Теперь работы в здании в стиле советского модернизма, известном также как «Золотые мозги», должны завершиться на год позже — в 2030 году. ТАСС ознакомился с соответствующим документом.
Ремонт в здании запланирован с текущего года по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Изначально предполагалось, что объект будет сдан под Новый год — 31 декабря 2029 года. При этом на работы было выделено 4,5 млрд рублей в 2026 году, по 2,5 млрд в 2027 и 2028 годах и 1,5 млрд рублей в 2029 году.
Теперь срок сдачи смещен на 31 декабря 2030 года, в течение которого на работы выделят дополнительные 6 млрд рублей. Общая же стоимость ремонта выросла на 8 млрд рублей — до 19 млрд.
Комплекс зданий РАН на Ленинском проспекте на протяжении 20 лет был одним из самых долгих московских «долгостроев»: из-за экономических проблем в СССР начатое в 1973 году строительство смогли частично завершить лишь в 1990 году. Окончательно комплекс, увенчанный футуристичными золотистого цвета башнями, был введен в эксплуатацию уже в новой России — в 1997 году.
В здании Президиума РАН в Единые дни голосования открывается избирательный участок. До появления практики голосования онлайн именно этот участок посещал, чтобы сделать свой выбор, президент России Владимир Путин.