Водитель автобуса нарушил права ребенка во Владивостоке

Прокуратура Владивостока начала официальную проверку после шокирующего инцидента в городском автобусе № 14. В социальных сетях появилась информация о грубом нарушении прав несовершеннолетнего пассажира со стороны водителя транспортного средства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Надзирающие органы дадут правовую оценку действиям водителя и проверят, как транспортное предприятие исполняет требования законодательства о защите прав пассажиров, особенно несовершеннолетних.
При выявлении нарушений прокуратура примет все необходимые меры реагирования, вплоть до привлечения виновных к ответственности.