Водитель автобуса нарушил права ребенка во Владивостоке

Прокуратура Владивостока начала официальную проверку после шокирующего инцидента в городском автобусе № 14. В социальных сетях появилась информация о грубом нарушении прав несовершеннолетнего пассажира со стороны водителя транспортного средства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".