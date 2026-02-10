Ричмонд
Водитель автобуса нарушил права ребенка во Владивостоке

Свою проверку по данному факту начала прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Владивостока начала официальную проверку после шокирующего инцидента в городском автобусе № 14. В социальных сетях появилась информация о грубом нарушении прав несовершеннолетнего пассажира со стороны водителя транспортного средства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Надзирающие органы дадут правовую оценку действиям водителя и проверят, как транспортное предприятие исполняет требования законодательства о защите прав пассажиров, особенно несовершеннолетних.

При выявлении нарушений прокуратура примет все необходимые меры реагирования, вплоть до привлечения виновных к ответственности.