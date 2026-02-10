В Новосибирской области в начале февраля зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

В Новосибирской области за первую неделю февраля немного выросла заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 2 по 6 февраля число таких случаев увеличилось на 15%. При этом ситуация с гриппом, наоборот, стала спокойнее — заболевших стало почти на 10% меньше, чем неделей ранее.
«Наибольшее число заболевших зарегистрировано в городе Новосибирске — 61,3% от общего количества по области», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре напоминают: самой надёжной защитой от гриппа остаётся вакцинация. Также важно не забывать о простых мерах профилактики — мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку и при необходимости надевать маску в людных местах. Поддержать организм помогут прогулки на свежем воздухе, нормальный сон и сбалансированное питание.
При первых признаках болезни — температуре, головной боли, першении в горле или кашле — специалисты советуют остаться дома и обратиться к врачу.
