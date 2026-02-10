В Новосибирской области в начале февраля зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

В Новосибирской области за первую неделю февраля немного выросла заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 2 по 6 февраля число таких случаев увеличилось на 15%. При этом ситуация с гриппом, наоборот, стала спокойнее — заболевших стало почти на 10% меньше, чем неделей ранее.