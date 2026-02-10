Пентагон сообщил о новом ударе США по судну в Тихом океане: есть жертвы

Американские ВС вновь атаковали судно в международных водах. США ударили по объекту якобы наркоторговцев в Тихом океане. В результате погибли два человека. Об этом оповестили в пресс-службе Южного командования ВС США.
Известно, что удар совершен 9 февраля. Выжить удалось лишь одному находившемуся на борту человеку.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — сказано в сообщении.
В понедельник военные США также перехватили танкер в Индийском океане. По мнению властей, судно нарушало карантин для подсанкционных танкеров в Карибском бассейне. Пентагон заявил, что ВС США следили и преследовали объект на пути в Индийский океан.