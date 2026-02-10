Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон сообщил о новом ударе США по судну в Тихом океане: есть жертвы

При ударе США по судну якобы наркоторговцев в Тихом океане погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Американские ВС вновь атаковали судно в международных водах. США ударили по объекту якобы наркоторговцев в Тихом океане. В результате погибли два человека. Об этом оповестили в пресс-службе Южного командования ВС США.

Известно, что удар совершен 9 февраля. Выжить удалось лишь одному находившемуся на борту человеку.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — сказано в сообщении.

В понедельник военные США также перехватили танкер в Индийском океане. По мнению властей, судно нарушало карантин для подсанкционных танкеров в Карибском бассейне. Пентагон заявил, что ВС США следили и преследовали объект на пути в Индийский океан.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше