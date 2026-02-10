Ричмонд
Для съёмок кино перекроют полосу на проспекте Мира в Красноярске

Ограничения продлятся несколько часов.

Источник: Аргументы и факты

В связи со съёмками полнометражного художественного фильма «Весельчак У» в центре Красноярска будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения введут в утренние часы вторника, 11 февраля. Об этом сообщили в городской администрации.

С 06:00 до 12:00 будет перекрыта одна полоса движения по нечётной стороне проспекта Мира на участке от улицы Диктатуры Пролетариата до улицы Кирова. Проезд по оставшимся полосам будет осуществляться в штатном режиме.

Организатором съёмок выступает кинокомпания ООО «Водород 2011». Временное ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность участников съёмочного процесса и пешеходов. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности объезжать указанный участок в утреннее время.

Ранее мы сообщали, что выделенную полосу отменили на Николаевском мосту в Красноярске.