В шедшем из Омска товарняке обнаружили течь опасного груза

Представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в минувший понедельник, 9 февраля 2026 года, объявили о проверке инцидента с грузовым поездом, стартовавшим от станции Комбинатская в Омской области. По предварительным данным, на территории соседней Новосибирской области выявлена течь содержимого.
«04.02.2026 на железнодорожной станции Тебисская Западно-Сибирской железной дороги при проверке технического состояния вагонов-цистерн грузового поезда, следовавшего от станции Комбинатская до станции Иня-Восточная Западно-Сибирской железной дороги, выявлена течь горюче-смазочных материалов, относящихся к категории опасных грузов, из цистерны», — обозначено в официальной публикации.
Уточняется, что течь устранили, якобы не допустив негативных последствий для окружающей среды. Проверка должна установить имело ли место нарушение правил перевозки опасных грузов, подытожили в надзорных органах.
Ранее объявлено о совместной с правоохранительными органами проверке по факту столкновения грузового поезда с легковым авто, оказавшимся на путях в районе переезда на участке между станциями Карбышево-1 и Карбышево-2, в результате чего погиб водитель легковушки.