В Бодайбо вернули тепло в 18 жилых домов

Утром 30 января в Бодайбо был введен режим повышенной готовности из-за аварии, затронувшей системы водо- и теплоснабжения городского поселения. В зоне отключения котельных оказался 141 дом с населением 1 321 человек. Было открыто три ПВР. Введен режим ЧС регионального уровня. Сложность подключения к теплоснабжению связана в том числе с тем, что часть домов являются аварийными. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проведены обыски в администрации поселения и в теплоснабжающем предприятии. К теплоснабжению подключено два образовательных учреждения и большая часть домов.