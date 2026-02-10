В Бодайбо вернули тепло в 18 жилых домов

ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Жителям 18 жилых домов в Бодайбо, где в конце января произошла коммунальная авария и часть людей остались без тепла, вернули отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Итоги работы в зоне ЧС в Бодайбо за 9 февраля. Всего нарастающим итогом подключено 2 социальных объекта и 18 жилых домов, в которых проживает 265 человек, в том числе 50 детей. Это 12 многоквартирных домов, 3 ИЖС и 3 блокированной застройки», — написал Кобзев.
По словам губернатора, для усиления электрических сетей в Бодайбо из филиала «Облкоммунэнерго» в поселке Мама отправлены две трансформаторные подстанции. «10 февраля планируется пробный запуск домов по улицам Лыткинская, Разведчиков, Садовая, Солнечная и Строительная», — пояснил Кобзев.
Утром 30 января в Бодайбо был введен режим повышенной готовности из-за аварии, затронувшей системы водо- и теплоснабжения городского поселения. В зоне отключения котельных оказался 141 дом с населением 1 321 человек. Было открыто три ПВР. Введен режим ЧС регионального уровня. Сложность подключения к теплоснабжению связана в том числе с тем, что часть домов являются аварийными. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проведены обыски в администрации поселения и в теплоснабжающем предприятии. К теплоснабжению подключено два образовательных учреждения и большая часть домов.