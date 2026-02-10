Конгрессмен Ханна предрёк конец монархии Британии из-за Эпштейна

Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от штата Калифорния Ро Ханна заявил, что из-за связей брата короля Британии Карла III Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном британская монархия оказалась в очень уязвимом положении.
В частности, конгрессмен предрёк конец монархии Британии.
«Я думаю, что британская монархия находится в самом уязвимом положении, в котором она когда-либо была. Им следовало бы задать королю и королеве вопросы, и, возможно, это будет концом монархии… Если у них нет ответов, если они вовлечены в дело Эпштейна, это не будет хорошей перспективой для британской монархии», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью британскому телеканалу Sky News.
Ханна отметил, что Карлу III следует признаться, что он знал о том, что делает Эндрю. По его мнению, лишить титула «недостаточно».
Напомним, в частности, Эндрю писал американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которого осудили за сексуальный контакт с несовершеннолетней девочкой и обвиняли в торговле детьми, что хочет «стать его питомцем».
Брат короля Британии Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор уже покинул загородную резиденцию «Ройал-Лодж», его лишили всех титулов, в том числе принца.
Ранее сообщалось, что на Карла III напали с требованием расследовать связи его брата Эндрю с Джеффри Эпштейном.