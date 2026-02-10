Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессмен Ханна предрёк конец монархии Британии из-за Эпштейна

Американский конгрессмен Ро Ханна предрёк крах британской монархии из-за связей брата короля Британии Карла III Эндрю с Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от штата Калифорния Ро Ханна заявил, что из-за связей брата короля Британии Карла III Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном британская монархия оказалась в очень уязвимом положении.

В частности, конгрессмен предрёк конец монархии Британии.

«Я думаю, что британская монархия находится в самом уязвимом положении, в котором она когда-либо была. Им следовало бы задать королю и королеве вопросы, и, возможно, это будет концом монархии… Если у них нет ответов, если они вовлечены в дело Эпштейна, это не будет хорошей перспективой для британской монархии», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Ханна отметил, что Карлу III следует признаться, что он знал о том, что делает Эндрю. По его мнению, лишить титула «недостаточно».

Напомним, в частности, Эндрю писал американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которого осудили за сексуальный контакт с несовершеннолетней девочкой и обвиняли в торговле детьми, что хочет «стать его питомцем».

Брат короля Британии Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор уже покинул загородную резиденцию «Ройал-Лодж», его лишили всех титулов, в том числе принца.

Ранее сообщалось, что на Карла III напали с требованием расследовать связи его брата Эндрю с Джеффри Эпштейном.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше