Работодателей предупредили о штрафах за невыплату премии сотруднику: сколько можно потерять

Работодателям в России следует помнить об обязанности выплачивать премии сотрудникам. Если средства не приходят работнику в установленный срок, существует риск получить штраф до 50 тысяч рублей. Такое предостережение дала работодателям профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.
Она напомнила, что система дополнительных выплат устанавливается соглашениями и другими нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством. В случае нарушения документа работодатель заплатит до 50 тысяч рублей.
«Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет предупреждение или наложение административного штрафа», — рассказала Ирина Шестерякова.
