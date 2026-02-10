Работодателей предупредили о штрафах за невыплату премии сотруднику: сколько можно потерять

Работодателям в России следует помнить об обязанности выплачивать премии сотрудникам. Если средства не приходят работнику в установленный срок, существует риск получить штраф до 50 тысяч рублей. Такое предостережение дала работодателям профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.