Работодателей предупредили о штрафах за невыплату премии сотруднику: сколько можно потерять

Юрист Шестерякова напомнила о штрафах в 50 тысяч за невыплату премии сотруднику.

Источник: Комсомольская правда

Работодателям в России следует помнить об обязанности выплачивать премии сотрудникам. Если средства не приходят работнику в установленный срок, существует риск получить штраф до 50 тысяч рублей. Такое предостережение дала работодателям профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

Она напомнила, что система дополнительных выплат устанавливается соглашениями и другими нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством. В случае нарушения документа работодатель заплатит до 50 тысяч рублей.

«Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет предупреждение или наложение административного штрафа», — рассказала Ирина Шестерякова.

В России определили отрасли, работники которых зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. В их числе сфера добычи металлических руд и другие.