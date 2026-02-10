Удар в главное гнездо: офицер указал мозговой центр БПЛА, атакующих Россию

«Территория, подконтрольная киевскому режиму, огромная — остается где-то порядка 500 000 кв. км. Это больше, чем вся Белоруссия… У них есть возможности — и они сейчас это делают — размещаться в жилой застройке. Как они размещают те же “Хаймарсы” во дворах. Им, по большому счету, все равно. Но всё это тщательно скрывается. Поэтому тут работы очень много. Посмотрите: даже в Донбассе, если брать остаток территории, где находятся боевики ВСУ, они всё равно умудряются каким-то образом и силы концентрировать, и дроны оттуда запускать. Это факт. Поэтому вполне вероятно, что командный пункт не один», — сказал Дандыкин.