Удар в главное гнездо: офицер указал мозговой центр БПЛА, атакующих Россию

Каждый день российские регионы подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Противник в основном бьет по гражданским объектам. Накануне удары пришлись на Курскую и Брянскую области. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, откуда киевский режим запускает дроны, а также отметил, каким должен быть ответ на коварные действия врага. Кроме того, военный эксперт назвал предполагаемое место расположения единого центра управления беспилотниками украинской армии.
Откуда ВСУ запускают беспилотники.
В ночь на 9 февраля над территорией Брянской области дежурные средства ПВО Минобороны РФ уничтожили 27 реактивных беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений, к счастью, зафиксировано не было. При этом в Курской области в период с 09:00 8 февраля до 07:00 9 февраля, по данным губернатора Александра Хинштейна, было сбито 54 вражеских БПЛА, в результате атак в слободе Белой Беловского района произошло возгорание кровли в поликлинике, а в деревне Шалимовка Фатежского района полностью сгорел дом.
«Брянская область в основном граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Поэтому удары БПЛА, в том числе из HIMARS, ведутся со стороны Чернигова — примерно с расстояния 20−30 километров. Если говорить о Курске — этот регион тоже граничит с Сумской областью — очевидно, что запуск БПЛА осуществляется оттуда», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт констатировал, что брянское направление — это важный рубеж обороны на пути к Москве.
«Когда предпринимались попытки атак на резиденцию президента, значительная часть целей была сбита именно над Брянской областью, на пути к Валдаю. Ситуация напоминает исторические события, когда Гудериан (командующий 2-й танковой армией рейха генерал Гейнц Гудериан) шёл на Москву через Брянщину. Как и тогда, сейчас продвижение сдерживают: наши подразделения ПВО и мобильные огневые группы с пулемётами работают очень эффективно. Я наблюдал за их работой — ребята настоящие герои. Они действуют в тяжелейших зимних условиях, постоянно меняя дислокацию, но продолжают успешно сбивать цели», — поделился Дандыкин.
Единый центр управления БПЛА спрятали под землю.
Военный эксперт предположил, где может располагаться единый центр управления беспилотниками ВСУ. В том, что он существует, собеседник издания не сомневается.
«Территория, подконтрольная киевскому режиму, огромная — остается где-то порядка 500 000 кв. км. Это больше, чем вся Белоруссия… У них есть возможности — и они сейчас это делают — размещаться в жилой застройке. Как они размещают те же “Хаймарсы” во дворах. Им, по большому счету, все равно. Но всё это тщательно скрывается. Поэтому тут работы очень много. Посмотрите: даже в Донбассе, если брать остаток территории, где находятся боевики ВСУ, они всё равно умудряются каким-то образом и силы концентрировать, и дроны оттуда запускать. Это факт. Поэтому вполне вероятно, что командный пункт не один», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт констатировал, если судить по логике построения сети управления, то существует целая система, где объекты дублируют друг друга.
«В простонародье это называют ЗКП (запасной командный пункт) или как-то еще», — обозначил собеседник издания.
При этом Дандыкин не исключил, что центр управления БПЛА киевский режим мог спрятать и под землю.
ВС РФ ударит «Кинжалом» и «Цирконом».
Такое место расположения диктует и применение особого вооружения, которого, нужно заметить, в арсенале ВС РФ предостаточно.
«Если такой центр находится под землей, то можно применить “Кинжалы” (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс) или “Циркон” (крылатая гиперзвуковая ракета корабельного базирования). Или, допустим, наш модернизированный ОТРК “Искандер”. Но в основном лучше всего подходят “Кинжалы”», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт также констатировал, что при выявлении центра управления БПЛА противника «для уничтожения такой цели и “Орешника” будет не жалко».
«Тем более на фоне того, что у нас происходит. Я говорю, в частности, и о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Считаю, что подразделения украинских беспилотных систем, совершающие преступления против мирного населения и собственных военнопленных, подлежат уничтожению, включая Мадьяра (глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди), как экстремисты и террористы», — подытожил Дандыкин.