Продюсер Рудченко оценил планы Долиной на кардинальную смену образа

Представитель Ларисы Сергей Пудовкин заявил СМИ, что 70-летняя артистка готовится к радикальным переменам, которые, в том числе, затронут даже ее внешность. Продюсер Павел Рудченков беседе с aif.ru объяснил, помогут ли новый образ, другой стиль и другой формат изменить общественное мнение и вернуть популярность, утраченную из-за скандала с квартирой.
«Время уже упущено. Никакие репутационные шаги, касаемо творчества, коллабораций каких-то творческих, имидж. Вот это все уже никак не повлияет и не вернет отношения зрителя непосредственно к Ларисе Долиной. Когда людям хотелось услышать ее позицию, что она все-таки думает не только про деньги, а в большей степени это творческий человек, несущий культуру и искусство, она показала другую сторону. Все эти спорные вещи нужно было по-другому как-то нивелировать. Это все повлияло на ее репутацию. Поэтому я считаю, что эти шаги сейчас не принесут ожидаемого результата. Да, это инфоповоды и определенное привлечение внимания к артистке, имя которой уже практически невозможно отбелить, потому что люди во всей этой истории увидели именно отношения Ларисы Долиной», — поделился мнением эксперт.
Напомним, в 2024 году Лариса Долина оказалась в центре скандала. Артистка призналась, что стала жертвой мошенников и заявила, что под их влиянием продала квартиру в Хамовническом районе и отдала им деньги.
Артистка обратилась в суд, чтобы вернуть недвижимость. Трижды суд вставал на ее сторону, оставляя покупательницу Полину Лурье и без квартиры, и без денег. Точку в споре поставил Верховный суд, который подтвердила права Лурье на недвижимость.
После скандала с квартирой у Долиной, по данным СМИ, начались проблемы с гастролями и концертами. Залы оставались полупустыми. С начала 2026 года сообщили об отмене двух концертов Ларисы Долиной в Москве и одного в Питере, при этом два из них перенесли на осень.