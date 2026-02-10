В Омске заработают два новых маршрута троллейбусов

Ранее мы писали, что новые троллейбусные маршруты протестировали за год до их официального запуска. Это произошло после завершения работ на бульваре Архитекторов, где появилась контактная сеть. Строители оборудовали там специальную разворотную площадку для электрического транспорта и 15 остановок по пути следования.