В Омске заработают два новых маршрута троллейбусов

Планы по организации троллейбусных маршрутов после завершения капитального ремонта моста у Телецентра обсудят на ближайшем заседании в городском совете Омска.
После ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ (официальная дата завершения — октябрь 2026 года) предлагается пустить новые маршруты троллейбусов № 5 (от МЕГИ до поселка Юбилейный) и № 10 (от МЕГИ до завода им. Попова). На мосту строители уже приступили к обустройству контактной сети.
Также изменится маршрут № 8. Предприятие «Электрический транспорт» готовит диспетчерский пункт на проспекте Мира (в районе разворотной площадки «Завод Металлист»).
Ранее мы писали, что новые троллейбусные маршруты протестировали за год до их официального запуска. Это произошло после завершения работ на бульваре Архитекторов, где появилась контактная сеть. Строители оборудовали там специальную разворотную площадку для электрического транспорта и 15 остановок по пути следования.