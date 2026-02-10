Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 февраля

Астрологи рассказали, что приготовили звезды для каждого из знаков зодиака 10 февраля 2026 года.
Сегодня звезды целиком и полностью на стороне Овнов. В течение всего дня представителям знака будет везти, стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Не исключены романтические истории и неожиданные финансовые пополнения. Также стоит ожидать хороших новостей. Любые дела, в которых вы рассчитываете на толику удачи, стоит начать именно в этот день.
Тельцы сегодня достаточно вспыльчивы, их легко вывести из равновесия. Вещи, на которые обычно вы не обращаете внимания, будут раздражать. В особенности это касается шуток и критики. Во избежание конфликтов, лучше направить эмоции в безопасное русло. Идеально для этого подойдет спорт, в особенности поход в бассейн. Это поможет расслабиться, а здоровье скажет только «спасибо».
Сегодня Близнецы склонны поступать так, как сами посчитают нужным. Если Близнецу не хочется чем-то заниматься, его будет трудно заставить. На протяжении дня Близнецы будут находиться под властью желаний и внезапных порывов. Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Близнецам стоит завтра прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.
Раки сегодня склонны уделять слишком много внимания мелочам. Сегодня вам достаточно трудно будет коммуницировать с другими людьми, поскольку эмоции не дают взглянуть на вещи трезво. Даже приметы и простые совпадения станут для вас поводом понервничать. Тем не менее эмоции удастся сдержать, а сам день получится интересным, насыщенным и ярким.
Львы сегодня харизматичны и легко произведут на других хорошее впечатление, если захотят. События могут помочь вам выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, вам достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.
Сегодня Дев могут против их воли впутать в разного рода интриги и бурные события. Многие будут пытаться вами манипулировать. Не исключено, что вас попросят принят участие в каком-то событии, которое вам не очень приятно. Также с вами могут делиться слухами. Причем целью будет не рассказать вам о чем-то, а использовать вас как посредника в передаче этой информации дальше. Лучше держаться подальше от всего этого.
Весы сегодня в достаточно хорошем настроении и на кураже могут предпринять неожиданные, импульсивные поступки. Вас ждут новые чувства, знакомства, развлечения и резкие решения. Астрологи предупреждают: как бы им ни хотелось расслабиться, не стоит совсем терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.
В течение дня Скорпионы могут столкнуться с жадностью и завистью со стороны других людей. Чтобы не испортить себе настроение и провести этот день спокойно, лучше избегать встреч с людьми, чье финансовое положение хуже вашего. А заодно стоит постараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать неприятные эмоции у окружающих.
Сегодня Стрельцы испытают приятный и здоровый азарт. В первую очередь он будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать вас во всем — в работе, в быту, в любви. Все это положительно скажется на дальнейших успехах.
Козерогов ждет достаточно трудный день. Многие события могут поставить вас в тупик. Какие-то вещи будут для вас не очень понятны, будет ощущение, что вам что-то недоговаривают, придется полагаться на интуицию. В какие бы секреты вам ни хотелось проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция — завтра она будет у вас на высоте.
Сегодня Водолеи почувствуют желание начать что-то новое, причем это может быть вообще все что угодно. Если у вас есть вторая половинка, вечер стоит провести с ней. Одиноких Водолеев ждет новый опыт знакомств и смелых экспериментов. Также вы проявите себя в творчестве.
Рыбы столкнутся с проблемами в самоорганизации. Вам будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Причем может отвлекать все вокруг — окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые вы все-таки возьметесь, будут валиться из рук. Звезды советуют завтра не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут, передает портал «1001 гороскоп».