ВС США ударили по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане

Военнослужащие Соединённых Штатов нанесли очередной удар по судну, якобы причастному к наркоторговле в акватории Тихого океана.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Соединённых Штатов нанесли очередной удар по судну, якобы причастному к наркоторговле в акватории Тихого океана, говорится в сообщении Южного командования армии США.

«Объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков», — заявили военные, сообщение опубликовано в соцсети X*.

По данным американской стороны, в результате удара были ликвидированы два наркотеррориста. Кроме того, ещё один человек выжил. Военные США утверждают, что связались с Береговой охраной Соединённых Штатов для спасения выжившего.

Напомним, министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что военные США будут наносить наземные удары по наркокартелям.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

