В Госдуме призвали проанализировать отток российских студентов за рубеж

Депутат сослался на исследование 2021 года, проведённое под руководством Ярослава Кузьминова из Высшей школы экономики. Оно показало, что почти половина наиболее успешных студентов ведущих российских вузов покидают страну ещё во время обучения на бакалавриате. Смолин уверен, что современные цифровые инструменты позволяют миграционным службам отслеживать такие перемещения.
По его убеждению, при распределении государственных мест и утверждении платного набора важно учитывать, где в итоге будут работать выпускники.
«Даже при меньших баллах ЕГЭ человек, который остаётся в своей стране, принесёт ей больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ уехал за рубеж и развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах», — подчеркнул депутат.
Ранее Life.ru писал, что Рособрнадзор запретил принимать новых студентов в Кисловодский гуманитарно-технический институт. Почему именно введен запрет, не поясняется. В сообщении говорится лишь, что решение основано на федеральном законе об образовании и связано с тем, что вуз не выполнил предписание Рособрнадзора.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.