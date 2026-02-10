В Госдуме призвали проанализировать отток российских студентов за рубеж

При определении количества бюджетных мест в российских университетах необходимо учитывать масштабы отъезда студентов и выпускников за границу. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что миграционные тенденции должны влиять как на контрольные цифры приёма, так и на разрешение для вузов на платный набор.