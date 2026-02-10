Цены завышены: как узнать, переплачивают ли казахстанцы за лекарства в аптеках

Важно отметить, что предельная цена может меняться в зависимости от даты установления приказа Министерства здравоохранения и даты ввода препарата в оборот. Эту информацию можно узнать в приложении Naqty Onim после сканирования DataMatrix-кода. Если препарат был ввезен до обновленных предельных цен, к нему будут применяться «старые» лимиты. Если дата ввода в оборот после даты установления предельной цены, должна применяться актуальная цена.