Цены завышены: как узнать, переплачивают ли казахстанцы за лекарства в аптеках

На начало февраля текущего года на отечественном рынке были установлены предельные цены для 4 994 торговых наименований лекарственных средств. В ноябре 2025 года стоимость лекарств в Казахстане снизилась благодаря пересмотру политики ценообразования. Однако в аптеках все еще могут встречаться нарушения, когда цена на лекарство не соответствует установленным нормам.
Казахстанцы могут сравнить цены на полках аптек с государственными и подать жалобу, если лимит будет превышен. Для этого доступны два мобильных приложения: Dari.kz и Naqty Onim.
Чтобы узнать реальную цену лекарства, необходимо воспользоваться официальными мобильными приложениями. Dari.kz используется для проверки цен, подачи жалоб на побочные эффекты, а также поиска инструкций и информации о препаратах. На момент составления материала приложение может быть недоступно для некоторых устройств на базе Android.
Процесс проверки в Dari.kz отличается от Naqty Onim. В Dari.kz необходимо выбрать раздел «Лекарства» и найти наименование препарата. Если цена в приложении отличается от стоимости в аптеке, нужно нажать кнопку «Подать жалобу на цены» и ввести данные о нарушении.
В Naqty Onim необходимо нажать кнопку сканирования DataMatrix-кода на упаковке лекарства. После сканирования отобразится информация о препарате, включая предельную стоимость. При обнаружении нарушения нужно нажать кнопку «Сообщить о нарушении».
Важно отметить, что предельная цена может меняться в зависимости от даты установления приказа Министерства здравоохранения и даты ввода препарата в оборот. Эту информацию можно узнать в приложении Naqty Onim после сканирования DataMatrix-кода. Если препарат был ввезен до обновленных предельных цен, к нему будут применяться «старые» лимиты. Если дата ввода в оборот после даты установления предельной цены, должна применяться актуальная цена.