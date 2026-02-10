Ричмонд
Видео полицейских Казахстана стало вирусным в соцсетях

Социальный видеоролик, снятый сотрудниками полиции Костанайской области, вызвал активное обсуждение в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Первыми его отметили в профессиональном сообществе маркетологов России. Эксперты оценили нестандартный формат, иронию и понятный для молодежной аудитории язык, с помощью которых авторы идеи донесли серьезное предупреждение о последствиях наркопреступлений.

«Социальная реклама казахстанских полицейских — это отдельный вид искусства», — отметили в комментариях к видео.

Сюжетная линия состоит из оживленного диалога между полицейским и задержанным закладчиком наркотиков. Правоохранители обыгрывают популярные в соцсетях конкурсы и розыгрыши, называя задержанного «победителем» комментариев под предыдущим постом.

Далее по ходу сюжета молодой человек признается, что был шокирован быстрой реакцией полиции и не ожидал задержания сразу после извлечения «закладки».

«Лично от нас — путевка на пять лет с трехразовым питанием и круглосуточной охраной», — озвучил ему набор призов полицейский.

В завершение ролика главный герой обращается к зрителям с призывом сообщать о фактах распространения наркотиков, в том числе если этим занимаются знакомые или друзья.

«Ролик удачно сочетает социальное послание, вирусный формат и актуальный для молодежи язык, что повышает его эффективность как профилактического инструмента», — отметили российские маркетологи.

9 февраля сотрудниками Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел ликвидированы две лаборатории по производству «синтетики» в Талдыкоргане и в Карасайском районе Алматинской области.