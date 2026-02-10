Конституционная реформа: в Казахстане изменили положение о русском языке

В проекте новой Конституции Казахстана была изменена формулировка, касающаяся использования русского языка. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.
Комиссия по конституционной реформе 31 января представила проект новой Конституции. В нем девятая статья предусматривала равное использование казахского и русского языков в государственных и местных органах власти.
«В статье девятой новой Конституции слово “тең” (“равный”) заменено на “қатар” (“наряду”)», — сказал юрист на заседании конституционной комиссии.
Нурмуханов пояснил, что такие изменения были внесены с целью обеспечения единообразия терминологии и семантики. Он подчеркнул, что правительственные специалисты, парламентарии, лингвисты и другие эксперты работали над редакционными и стилистическими правками.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им общаться. Он подчеркнул, что провокации на языковой почве, в том числе с вовлечением иностранных сил, часто имеют внешнее происхождение.
Токаев отметил, что такие попытки направлены на дестабилизацию ситуации внутри Казахстана. Президент предупредил, что все подобные действия будут жестко пресекаться.
Как писал KP.RU, лидеры России и Казахстана ценят свою дружбу. Она основана на доверии президента РФ Владимира Путина и Токаева и направлена в будущее. На этом прочном основании наши страны объединяют крепкие связи взаимопонимания.
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев отмечал, что все возникающие спорные вопросы между Москвой и Астаной решаются в конструктивном ключе. По его словам, несмотря на различия, способность слушать друг друга помогает найти решения, которые устраивают обе стороны.
Также Владимир Путин подчеркивал, что Россия и Казахстан обладают особыми отношениями. Он добавил, что Москва высоко их ценит, особенно из-за уникальности. Путин отметил, что Казахстан и Россия активно участвуют в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.