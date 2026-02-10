Khaosod: В Таиланде на пляже Пхукета обнаружено тело российской туристки

На популярном тайском курорте Пхукет обнаружено тело женщины, предположительно гражданки России. Об этом сообщило тайское издание Khaosod.
Сообщается, что тело было найдено утром недалеко от пляжа Донгтан. Женщина в купальнике лежала лицом вниз в воде за оградительными буями. Прибывшие спасатели констатировали смерть.
При себе у погибшей не было документов, ее личность устанавливается. По предварительной оценке спасателей, девушке около 30−40 лет. По сообщению Khaosod, при подъеме тела на берег от женщины исходил сильный запах алкоголя, что указывает на возможное сильное опьянение перед попаданием в воду. Точные обстоятельства и причина происшествия выясняются полицией.
6 февраля россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. Ее тело третью неделю не могут транспортировать в Россию из-за трудностей с переводом денег за границу.
В Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и умер до прибытия медиков.