Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области врачам предложили зарплату до 200 тысяч рублей и жильё

Шербакульская ЦРБ открыла вакансии с зарплатами до 200 тысяч рублей, предлагают служебное жильё.

Источник: Om1 Омск

Шербакульская центральная районная больница, расположенная около 100 км от Омска, ищет акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога. Для акушера-гинеколога зарплата составляет от 120 до 170 тысяч рублей, для анестезиолога-реаниматолога — от 150 до 200 тысяч рублей. Вакансии опубликованы на портале «Работа России».

Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование, аккредитацию и медкнижку. Приветствуются такие качества, как ответственность, исполнительность, дисциплинированность и коммуникабельность. Опыт работы не обязателен. Для специалистов предоставляется служебное жильё.