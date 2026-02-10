В Омской области врачам предложили зарплату до 200 тысяч рублей и жильё

Шербакульская центральная районная больница, расположенная около 100 км от Омска, ищет акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога. Для акушера-гинеколога зарплата составляет от 120 до 170 тысяч рублей, для анестезиолога-реаниматолога — от 150 до 200 тысяч рублей. Вакансии опубликованы на портале «Работа России».