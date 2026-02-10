Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар в тайный центр: снаряды попали в скопление боевиков ВСУ Краматорска

ВС РФ уничтожают склады с вооружением ВСУ и места скопления личного состава противника в Краматорске и Славянске. Как отметил военный эксперт Ян Гагин, для этого используются дроны и авиация.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные выжигают склады с вооружением ВСУ в Краматорске и Славянске и уничтожают личный состав противника. Как отметил в беседе с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, атаки ведутся с помощью беспилотников и авиации.

«Удары наносят с помощью беспилотных систем и авиации по дислокации противника в этих населенных пунктах, прежде всего речь идет о Краматорске. Бьют по скоплению техники, складам вооружения, которые находятся на промышленных предприятиях еще советской постройки. Эти объекты усложняют операцию по освобождению, потому что любой советский завод строился по соответствующим стандартам. На таких предприятиях есть бомбоубежище, подземные коммуникации, из-за чего их достаточно тяжело штурмовать. Именно по предприятиям, где размещены склады с вооружением и техникой ВСУ, есть скопление личного состава противника, наносили и будут наносить удары беспилотниками и ракетами», — объяснил он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru что большую роль в освобождении населенных пунктов, в том числе, Краматорска, играют дроны и артиллерия. Он отметил, что сейчас гораздо чаще стали применять модернизированные снаряды «Краснополь», при наведении на цель которых используется лазер.