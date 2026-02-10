Удар в тайный центр: снаряды попали в скопление боевиков ВСУ Краматорска

«Удары наносят с помощью беспилотных систем и авиации по дислокации противника в этих населенных пунктах, прежде всего речь идет о Краматорске. Бьют по скоплению техники, складам вооружения, которые находятся на промышленных предприятиях еще советской постройки. Эти объекты усложняют операцию по освобождению, потому что любой советский завод строился по соответствующим стандартам. На таких предприятиях есть бомбоубежище, подземные коммуникации, из-за чего их достаточно тяжело штурмовать. Именно по предприятиям, где размещены склады с вооружением и техникой ВСУ, есть скопление личного состава противника, наносили и будут наносить удары беспилотниками и ракетами», — объяснил он.