В Омской области не используется около 240 тысяч гектаров сельхозземель

Их можно использовать для развития органического земледелия.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области не используется по назначению порядка 240 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Цифру назвал министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа в своем телеграм-канале.

Пост министра был посвящен совещанию по развитию производства органической продукции в Омской области, которое прошло в Омском ГАУ.

«Особое внимание уделили земельному потенциалу региона. Отмечу, что у региона есть резерв для масштабирования органического земледелия, — это порядка 240 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий», — заключил министр.

По словам чиновника, эти земли пригодны для того, чтобы их снова ввели в оборот.