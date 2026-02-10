В Омской области не используется около 240 тысяч гектаров сельхозземель

В Омской области не используется по назначению порядка 240 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Цифру назвал министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа в своем телеграм-канале.
Пост министра был посвящен совещанию по развитию производства органической продукции в Омской области, которое прошло в Омском ГАУ.
«Особое внимание уделили земельному потенциалу региона. Отмечу, что у региона есть резерв для масштабирования органического земледелия, — это порядка 240 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий», — заключил министр.
По словам чиновника, эти земли пригодны для того, чтобы их снова ввели в оборот.