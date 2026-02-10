В РФ разрабатывают проект по снижению срока сдачи экзамена на права: сколько времени оставят

В России прорабатывают проект по сокращению срока сдачи практического экзамена для получения водительских прав. Его планируют снизить до 60 дней. Так пишет ТАСС, ссылаясь на источник.
По данным собеседника агентства, проект скоро передадут в правительство. Сейчас ведутся последние доработки. Стоит напомнить, что предельный срок сдачи практического экзамена в настоящий момент составляет 6 месяцев.
«Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — говорится в материале.
При этом россиян хотят освободить от предъявления медицинской справки при сдаче экзамена на права. Это будет возможно в случае, если заявление подаётся через «Госуслуги». Информация о здоровье претендента на права должна быть внесена в единый электронный реестр.