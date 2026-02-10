Ричмонд
Скелетонист Украины заявил о запрете МОК на шлем с изображениями погибших коллег

Представитель комитета Тошио Цурунага опубликовал видеозапись с запретом у себя на странице в социальных сетях.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич утверждает, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему использовать шлем с изображениями погибших украинских спортсменов.

«Представитель МОК Тошио Цурунага, отвечающий за коммуникацию между спортсменами, национальными олимпийскими комитетами и МОК, выдал строгий запрет на использование этого шлема на соревнованиях и официальных тренировках», — утверждает Гераскевич. Видеозапись своего заявления он разместил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Официального подтверждения со стороны МОК пока не поступало.

Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.