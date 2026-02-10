Пиратов загнали в пекло: в порту Одессы пылает главный груз НАТО

Российские силы планомерно уничтожают военную инфраструктуру порта Одессы. Целью становятся не только причалы, но и грузы с вооружением НАТО, которые доставлют для ВСУ западные страны. Ночь на 9 февраля не стала исключением.
Почему порт является приоритетной целью.
Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что морской путь остается ключевым каналом поставки техники для Украины. Вывод из строя портовых узлов позволяет одним махом перерезать крупные логистические цепочки.
«Основными объектами для ударов ВС РФ в Одессе является портовая инфраструктура, так как крупногабаритные грузы — в том числе разнообразное вооружение — доставляются на Украину морским путем. Выведение этой инфраструктуры из эксплуатации является одной из приоритетных задач, позволяющей пресечь массовые поставки за один раз», — отметил Леонков.
Маскировка грузов под гражданские суда.
Эксперт подчеркнул, что киевский режим зачастую использует гражданский флот для перевозки военных грузов, пытаясь скрыть их от российской разведки. Однако такие суда все равно становятся законными целями после верификации.
«Удары в том числе наносятся по судам, которые под видом гражданских фактически доставляют военную продукцию НАТО для ВСУ. Эта работа ведется методично: как только удается верифицировать объект в портовой структуре Одессы или прилегающих городов, либо обнаружить суда военного назначения (даже если они прикрываются флагами островных государств), по ним наносится удар. Цель — как минимум вывести объект из строя, а как максимум — полностью его разрушить», — подытожил Леонков.