Пиратов загнали в пекло: в порту Одессы пылает главный груз НАТО

«Удары в том числе наносятся по судам, которые под видом гражданских фактически доставляют военную продукцию НАТО для ВСУ. Эта работа ведется методично: как только удается верифицировать объект в портовой структуре Одессы или прилегающих городов, либо обнаружить суда военного назначения (даже если они прикрываются флагами островных государств), по ним наносится удар. Цель — как минимум вывести объект из строя, а как максимум — полностью его разрушить», — подытожил Леонков.