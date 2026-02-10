Новосибирск возглавил рейтинг криминальности по версии ISI

Поскольку официального общенационального рейтинга криминальности городов в стране не существует, для оценки используется композитная модель InsuranceSafetyIndex (ISI). Она объединяет данные МВД за 2025 год, индексы Numbeo Crime Index 2026 по городам, результаты соцопросов, а также анализ публикаций в соцсетях и СМИ. Согласно результатам этого расчёта, был составлен рейтинг городов России по уровню происшествий — от бытовых до уличной преступности — по убыванию. Первое место в нём занял Новосибирск. За ним следуют Екатеринбург, Челябинск, Москва и Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Омск, Пермь, Волгоград, Барнаул, Новокузнецк, Тольятти, Астрахань и Ростов-на-Дону.