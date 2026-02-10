Новосибирск возглавил рейтинг криминальности по версии ISI

Россия, вопреки стереотипам о «страшной русской мафии», крайне редко фигурирует в мировых антирейтингах опасности. По данным международной базы Numbeo на февраль 2026 года, общероссийский Crime Index составляет 38,17, а Safety Index — 61,83, что соответствует глобальным стандартам «зоны низкого риска». Для сравнения, аналогичный показатель во Франции достигает 56, в США — около 49, пишет Pravda.Ru.
Поскольку официального общенационального рейтинга криминальности городов в стране не существует, для оценки используется композитная модель InsuranceSafetyIndex (ISI). Она объединяет данные МВД за 2025 год, индексы Numbeo Crime Index 2026 по городам, результаты соцопросов, а также анализ публикаций в соцсетях и СМИ. Согласно результатам этого расчёта, был составлен рейтинг городов России по уровню происшествий — от бытовых до уличной преступности — по убыванию. Первое место в нём занял Новосибирск. За ним следуют Екатеринбург, Челябинск, Москва и Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Омск, Пермь, Волгоград, Барнаул, Новокузнецк, Тольятти, Астрахань и Ростов-на-Дону.
Аналогичный подход был применён и к приморским курортным городам: наиболее спокойными, с наименьшим числом происшествий с туристами, признаны Светлогорск, Зеленоградск, Евпатория, Судак, Феодосия и Алушта. Чуть более оживлённая и проблемная обстановка — в Ялте, Геленджике, Туапсе и Калининграде. А наиболее высокий уровень сезонного и мелкого криминала отмечается в Анапе, Ейске, Сочи, Новороссийске и Таганроге.