В аэропорту Калуги действовали ограничения на полёты около 25 минут

В аэропорту Калуги временно ограничивали приём и выпуск самолётов. План «Ковёр» действовал около 25 минут. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, ограничения ввели ночью 10 февраля в аэропорту Грабцево. Решение приняли для обеспечения безопасности полётов. После оценки обстановки работу аэропорта восстановили в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Брянской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Курской областью, ещё три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

