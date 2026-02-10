В аэропорту Калуги действовали ограничения на полёты около 25 минут

По данным ведомства, ограничения ввели ночью 10 февраля в аэропорту Грабцево. Решение приняли для обеспечения безопасности полётов. После оценки обстановки работу аэропорта восстановили в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Брянской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Курской областью, ещё три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.
