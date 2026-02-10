Стала известна стоимость новой квартиры Долиной в Лефортово

«В этом районе не так часто покупают недвижимость, но если приобретают, то люди с достатком. При стоимости 380−400 тысяч за квадрат однушка в панельном доме может стоить 15 миллионов. Если речь идет о двухкомнатной квартире в пятиэтажке, то цена может быть в районе 20 миллионов. Это достаточно дорого. Это, конечно. не лакшери, но красивая Москва, хороший, старый район», — рассказал он.