Стала известна стоимость новой квартиры Долиной в Лефортово

Лариса Долина после выписки из квартиры в Хамовниках, суд за которую она поиграла в декабре прошлого года, получила регистрацию в Лефортово. В этом районе, по данным из открытых источников, ей принадлежит двухкомнатная квартира в пятиэтажке.
В беседе с aif.ru агент по недвижимости Константин Муравьев объяснил, сколько может стоить такое жилье.
«В этом районе не так часто покупают недвижимость, но если приобретают, то люди с достатком. При стоимости 380−400 тысяч за квадрат однушка в панельном доме может стоить 15 миллионов. Если речь идет о двухкомнатной квартире в пятиэтажке, то цена может быть в районе 20 миллионов. Это достаточно дорого. Это, конечно. не лакшери, но красивая Москва, хороший, старый район», — рассказал он.
По данным источников, квартиру в Лефортово Долина приобрела порядка 20 лет назад. Там никто не жил, недвижимость была инвестиционным активом.
Ранее стало известно, что Долина, несмотря на наличие дома в Подмосковье и квартир в столице, предпочла съемное жилье. Она объяснила, что на покупку жилья сейчас у нее денег нет. Выбранную квартиру она сняла на длительный срок, предполагая возможность ее выкупа.
Напомним, в декабре 2025 года Верховный суд поставил точку в споре из-за квартиры в Хамовниках, которую Долина, по ее утверждению, продала под влиянием мошенников. Жилье присудили покупательнице, Полине Лурье. 19 января она получила долгожданные ключи от пятикомнатной квартиры, а Долина с вещами и кошками выехала.