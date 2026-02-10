Зеленский не понимает, как вести переговоры с Российской Федерацией, а «стратегия» Зеленского доведёт Киев до «окончательного развала и потери выхода к Чёрному морю», заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми.
Он уточнил, что Зеленский всегда лишь усугубляет ситуацию.
«Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала. Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Зеленский пытается занять крайне жёсткую позицию по своим условиям, он лишь усугубляет ситуацию. Европейцы, кстати, поступают так же, они хотят затянуть конфликт», — сказал Джерми.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
Джерми отметил, что Украина оказалась в «самом катастрофическом сценарии» из-за Зеленского.
«Если всё будет двигаться по такой же траектории, то в результате мы получим лишь остатки Украины без Одессы, без выхода к морю и с довольно катастрофической экономикой», — заявил он.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.