AP: к смерти актрисы О’Хары из фильма «Один дома» привела легочная эмболия

Лёгочная эмболия, возникшая на фоне онкологического заболевания, стала причиной смерти американо-канадской актрисы Кэтрин О Хары, известной по роли матери главного героя в комедии «Один дома», сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы.
Информация о кончине артистки появилась 30 января. Ей был 71 год.
«Непосредственной причиной смерти актрисы стала лёгочная эмболия, которая возникает, когда тромб блокирует артерию в лёгких. Провоцирующей причиной смерти был рак прямой кишки», — уточняется в публикации.
Журналисты отметили, что врач-онколог актрисы, лечивший её с марта 2025 года, заявил, что последний раз видел пациентку 27 января.
Напомним, ранее портал Ladbible написал, что Кэтрин О Хара почти за год до смерти пошутила по поводу своей кончины. Об этом она упомянула в марте 2025 года, когда давала интервью американской газете Los Angeles Times.
Издание Metro проинформировало, что у Кэтрин О Хары было выявлено редкое заболевание — транспозиция органов. При этом синдроме печень и желчный пузырь могут находиться слева, а желудок и селезенка — справа.
Газета Daily Mail сообщила, что перед смертью Кэтрин О Хара звонила в службу спасения. Отмечалось, что у актрисы возникли трудности с дыханием, после чего её доставили в больницу.