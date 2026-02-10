Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет в США приземлился на трассу и протаранил пять машин, есть пострадавшие

В американском штате Флорида легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на загруженную автомобилями городскую дорогу из-за технических проблем. В результате аварии пострадали несколько человек. Об этом сообщило издание International Business Times UK.

В американском штате Флорида легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на загруженную автомобилями городскую дорогу из-за технических проблем. В результате аварии пострадали несколько человек. Об этом сообщило издание International Business Times UK.

Инцидент произошел в городе Гейнсвилле. Самолет модели Beechcraft Hawker G-36 при посадке на трассу столкнулся с несколькими автомобилями, повредив не менее пяти машин.

Двое водителей получили ранения и были госпитализированы. Кроме того, травмы получили еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна. Власти штата приступили к расследованию причин и обстоятельств аварийной посадки, говорится в сообщении.

29 января в Колумбии разбился легкомоторный самолет авиакомпании Satena, на борту которого находилось 15 человек. По данным властей, среди погибших — депутат парламента Диогенес Кинтеро, кандидат в Конгресс Карлос Сальседо и бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с супругой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше