Слуцкий предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами

«Посещение школы или медицинской организации — не вопрос выбора и не альтернатива поездке в торговый центр. Это вынужденная необходимость. Как правило, речь идет о кратковременной остановке: привезти ребенка в школу и садик, сопроводить пожилого родственника, помочь ему дойти до входа. Такие автомобили не создают транспортного коллапса и не перегружают улично-дорожную сеть. В свою очередь, платные парковки в этих местах не решают городских проблем, а лишь перекладывают дополнительные расходы на семьи», — подчеркнул он.