Главная красотка Олимпиады завоевала «золото» и установила рекорд

По информации Eurosport Nederland, Ютта выступила с триумфом на дистанции в 1 тыс. метров. Шестикратная чемпионка мира все же сумела добраться до олимпийского «золота». Как пишет «Чемпионат», в финале на ОИ-2026 состоялась настоящая дуэль между представительницами Нидерландов. Фемке Кок и Ютта Лердам были фаворитами. Первой на лед выходила Фемке, которая побила олимпийский рекорд, но уже через пять минут на льду появилась ее соотечественница Лердам и установила новый — 1.12,31. Таким образом Ютта становится олимпийской чемпионкой и обладательницей рекорда на дистанции 1 тыс. метров. Мы также писали, что казахстанская конькобежка Надежда Морозова вошла в топ-15 на зимней Олимпиаде-2026.