В ГД обратили внимание на доступность жилья: ценообразование на рынке призвали пересмотреть

Депутат Миронов попросил ФАС проанализировать цены на рынке жилья.

Источник: Комсомольская правда

Российский депутат Сергей Миронов направил письмо ФАС с просьбой оценить цены на рынке жилья. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается снижение доступности недвижимости для граждан из-за ее завышенной стоимости. Письмо цитирует ТАСС.

В тексте депутат ГД предложил ФАС дополнительно изучить вопрос ценообразования на рынке. Он подчеркнул, что реальная рыночная стоимость жилья в регионах превышает установленные Минстроем показатели. Парламентарий также уточнил, что официально названная цена за квадратный метр используется при расчете размера социальных выплат.

«Складывается ситуация, при которой граждане, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации поддержку от государства на обеспечение жильем, не могут в полной мере реализовать эту возможность», — указал Сергей Миронов.

В Госдуме предложили, кроме того, обязать нотариусов проводить видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. Следует также хранить эти материалы в течение сроков давности по статьям, связанным с мошенничеством.