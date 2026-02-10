В ГД обратили внимание на доступность жилья: ценообразование на рынке призвали пересмотреть

Российский депутат Сергей Миронов направил письмо ФАС с просьбой оценить цены на рынке жилья. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается снижение доступности недвижимости для граждан из-за ее завышенной стоимости. Письмо цитирует ТАСС.
В тексте депутат ГД предложил ФАС дополнительно изучить вопрос ценообразования на рынке. Он подчеркнул, что реальная рыночная стоимость жилья в регионах превышает установленные Минстроем показатели. Парламентарий также уточнил, что официально названная цена за квадратный метр используется при расчете размера социальных выплат.
«Складывается ситуация, при которой граждане, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации поддержку от государства на обеспечение жильем, не могут в полной мере реализовать эту возможность», — указал Сергей Миронов.
В Госдуме предложили, кроме того, обязать нотариусов проводить видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. Следует также хранить эти материалы в течение сроков давности по статьям, связанным с мошенничеством.