Омичи жалуются на плохую работу автобусного маршрута № 132

Жители Омска обратились к администрации и АО «Омскоблавтотранс» с просьбой проверить маршрут автобуса № 132 (Омск (ДК Лобкова) — Черёмуховское). Обращение опубликовано в социальных сетях.
Жители сообщают, что часто автобусы не выезжают по расписанию. Особенно в вечернее время. При этом автобусы стоят на конечной остановке, но в рейс не отправляются. Дети не могут доехать домой. Люди из Черемуховского, которые работают и учатся в городе не могут подстроиться под расписание, которое указано на официальных ресурсах перевозчика.
Ранее мы писали, что с 1 января внесены изменения в части организации ряда маршрутов. Это связано с финансированием и экономией бюджетных средств. В частности, была отменена маршрутка № 123 Омск (жд вокзал) — Лузино.