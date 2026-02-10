Омичи жалуются на плохую работу автобусного маршрута № 132

Жители сообщают, что часто автобусы не выезжают по расписанию. Особенно в вечернее время. При этом автобусы стоят на конечной остановке, но в рейс не отправляются. Дети не могут доехать домой. Люди из Черемуховского, которые работают и учатся в городе не могут подстроиться под расписание, которое указано на официальных ресурсах перевозчика.