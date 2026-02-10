Коллекторы описали портрет типичного российского должника

В ассоциации рассказали также, что возраст 82% должников не превышает 55 лет. «Наибольшее количество должников сформировано в возрастной категории от 26 до 45 лет — на них приходится порядка 52% от всех. На возраст от 46 до 55 лет приходится 20%. На категорию от 18 до 25 лет — 12%. На 56−70 лет — 13%, менее 4% приходится на заемщиков в возрасте старше 70 лет», — уточняют аналитики.