Адвокат Генрих Падва, защищавший Ходорковского*, скончался на 95-м году жизни

«У нас в корпорации большое горе… Генрих Павлович Падва. 20.02.1931−09.02.2026», — написал Пашков в своём телеграм-канале.
Родившийся в Москве 20 февраля 1931 года, Падва с 1971 года работал в Московской городской коллегии адвокатов, а начиная с 1985-го стал членом её президиума и руководителем НИИ адвокатуры при коллегии. С 2002 года продолжил практику в Адвокатской палате города Москвы и участвовал в создании адвокатского бюро «Падва и партнёры», где являлся управляющим партнёром. Он также защищал предпринимателя и бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*.
Ранее ушёл из жизни экс-нападающий КХЛ Артём Федоров. Спортсмену было всего 32 года. Причины смерти не разглашаются. Хоккейный клуб «Сочи» стал последним в карьере Федорова в КХЛ. В сезоне 2022/23 он провёл за команду 16 матчей, набрав 10 очков (1 гол и 9 результативных передач).
* Включён в список иностранных агентов Минюста России, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.