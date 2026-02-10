Адвокат Генрих Падва, защищавший Ходорковского*, скончался на 95-м году жизни

Родившийся в Москве 20 февраля 1931 года, Падва с 1971 года работал в Московской городской коллегии адвокатов, а начиная с 1985-го стал членом её президиума и руководителем НИИ адвокатуры при коллегии. С 2002 года продолжил практику в Адвокатской палате города Москвы и участвовал в создании адвокатского бюро «Падва и партнёры», где являлся управляющим партнёром. Он также защищал предпринимателя и бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*.