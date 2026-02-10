Ричмонд
В Омской области заработал завод по производству газомоторного топлива

За первый месяц он произвел 300 тонн топлива для машин.

Источник: Комсомольская правда

В Любинском районе заработал завод по производству сжиженного природного газа, который используется в качестве газомоторного топлива. О запуске нового производства сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.

Как рассказал министр, за первый месяц работы завод произвел 300 тонн топлива, продукция поставлялась на крио-АЗС в Омской, Новосибирской, Иркутской областях и в Красноярском крае. Сейчас завод производит 1,5 тонны сжиженного природного газа в час. Годовая производительность составит около 10 000 тонн. Заказчик строительства — ООО «Управление АЗС».

«Для нас это важный шаг на пути реализации программы перехода автопарка на экологически чистое и экономически выгодное топливо», — отметил министр.

В дальнейших планах руководства проекта — дальнейшее развитие крио-АЗС и строительство новых объектов в Бурятии и Красноярском крае.