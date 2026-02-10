Подросток задержан после стрельбы в школе Роквилла, один ученик ранен

Пострадавший подросток был доставлен в больницу в стабильном состоянии. Правоохранители уточнили, что подозреваемый был задержан недалеко от учебного заведения вскоре после происшествия. Информации о других пострадавших не поступало. Полиция заявила, что угроза безопасности остальных учеников миновала, и ситуация взята под контроль. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.