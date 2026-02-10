Подросток задержан после стрельбы в школе Роквилла, один ученик ранен

В старшей школе в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один ученик получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Подозреваемый, также учащийся этой школы, задержан. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила полиция города Роквилл в соцсети Facebook*.
Пострадавший подросток был доставлен в больницу в стабильном состоянии. Правоохранители уточнили, что подозреваемый был задержан недалеко от учебного заведения вскоре после происшествия. Информации о других пострадавших не поступало. Полиция заявила, что угроза безопасности остальных учеников миновала, и ситуация взята под контроль. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
В Баку в лицее İdrak в пятницу, 6 февраля, произошел инцидент с участием ученика 10-го класса, который выстрелил в учителя из охотничьего оружия, сообщили азербайджанские СМИ. По данным источников, стрельба была направлена на преподавателя математики. Правоохранительные органы выехали на место происшествия и проводят все необходимые следственные действия.
