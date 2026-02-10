Ричмонд
В Новосибирске 11 февраля возобновят движение автомобилей по улице Ленина

Демонтаж новогодних украшений завершён, начали убирать блоки.

Источник: НДН.ИНФО

Улицу Ленина в Новосибирске, которая на время новогодних праздников была пешеходной, откроют для движения автотранспорта в среду, 11 февраля. Об этом сообщили в мэрии города.

С середины ноября прошлого года улица пешеходной на отрезке от площади Ленина до улицы Советской.

Как отметили в муниципалитете, во вторник, 10 февраля специалисты проведут демонтаж ограждений и дорожных знаков.

Татьяна Картавых