В Новосибирске 11 февраля возобновят движение автомобилей по улице Ленина

Улицу Ленина в Новосибирске, которая на время новогодних праздников была пешеходной, откроют для движения автотранспорта в среду, 11 февраля. Об этом сообщили в мэрии города.
С середины ноября прошлого года улица пешеходной на отрезке от площади Ленина до улицы Советской.
Как отметили в муниципалитете, во вторник, 10 февраля специалисты проведут демонтаж ограждений и дорожных знаков.
Ранее мы рассказывали, что штормовой ветер и резкое похолодание до −25 обрушатся на Новосибирскую область.
Татьяна Картавых