Штурм последней крепости: начались бои за Славянск и Краматорск

«Мы действительно уже находимся рядом. Сейчас мы, так сказать, “щупаем” противника на этом направлении Силами ВС РФ сейчас ведется подготовка с помощью авиации и беспилотных систем. Сначала проводится разведка, затем наносятся удары дронами, ракетами по складам, скоплению боевиков. И только потом уже можно идти туда пехотой либо бронегруппами», — объяснил он.