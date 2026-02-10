Ричмонд
Штурм последней крепости: начались бои за Славянск и Краматорск

Российские военные начали подготовку к штурму Славянска и Краматорска. Об этой операции рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ ведут подготовку к штурму двух важнейших фортеций Зеленского — Славянска и Краматорска. Об операции по освобождению этих городов aif.ru рассказал военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

«Из Славянска и Краматорска украинские власти сделали города-крепости. Они вели подготовку еще до начала СВО. Сейчас там противник сконцентрировал существенное количество военнослужащих и продолжать копить силы. Именно туда отступают боевики ВСУ с других направлений, из Константиновки и других населенных пунктов, которые мы берем под контроль», — отметил собеседник издания.

Военный эксперт объяснил, что сейчас ВС РФ ведут подготовку к штурму этих двух пунктов.

«Мы действительно уже находимся рядом. Сейчас мы, так сказать, “щупаем” противника на этом направлении Силами ВС РФ сейчас ведется подготовка с помощью авиации и беспилотных систем. Сначала проводится разведка, затем наносятся удары дронами, ракетами по складам, скоплению боевиков. И только потом уже можно идти туда пехотой либо бронегруппами», — объяснил он.

Ранее в ВСУ заявили об угрозе потери украинскими боевиками села Приволье на славянском направлении. Российские подразделения зашли в населенный пункт и продвигаются в центре и на севере села. Украинский военный пожаловался также на расширение «серой зоны» в окрестностях населенного пункта.