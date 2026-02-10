Огонь по асам Зеленского: разведка нашла тайную базу авиации ВСУ под Сумами

В ночь на 9 февраля серия взрывов прогремела в нескольких городах Украины, включая Конотоп Сумской области. Целями ВС РФ стали промышленные площадки, которые украинское командование активно использует для военных нужд.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с aif.ru отметил, что в Конотопе сохранилась мощная индустриальная база, оставшаяся еще с советских времен. В частности, речь идет о мощностях по ремонту авиационной техники.
«В Конотопе, например, находилось предприятие по ремонту вертолетной техники с инфраструктурой. Насколько активно она задействована Украиной в ходе специальной военной операции — вопрос открытый. Однако я предполагаю, что эти производственные помещения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, не пустуют», — пояснил эксперт.
ВСУ пытается скрыть логистические маршруты.
Выбор промзон в качестве мест дислокации обусловлен попытками Киева скрыть перемещение техники от глаз местных жителей и разведки. Промышленные сектора позволяют организовать скрытые логистические маршруты и пункты временного размещения личного состава вдали от жилой застройки.
«Если размещать технику в жилых кварталах, информация об этом рано или поздно становится публичной, какие бы жесткие меры ни вводила СБУ. Жители украинских городов не хотят, чтобы военные объекты находились рядом с их домами, так как видят, что удары наносятся именно по ним», — подчеркнул Леонков.
Бьют высокоточным оружием.
Эксперт также акцентировал внимание на том, что российская армия избегает ударов по гражданской инфраструктуре. Использование высокоточного оружия позволяет минимизировать сопутствующий ущерб, фокусируясь исключительно на подтвержденных военных целях.
«Как только наша разведка выявляет там активность, и информация подтверждается, эти объекты становятся целями для высокоточных ударов», — сказал Леонков.
Какие еще объекты уничтожают в Конотопе.
В феврале российские бойцы в районе железнодорожной станции Конотоп уничтожили два состава с живой силой и техникой ВСУ. Украинских боевиков перебросили на данное направление для усиления оборонительных рубежей.
Наносились удары и по аэродрому, который противник использовал как базу для запуска БПЛА для атак российских городов.
Также ранее сообщалось о попадании управляемых авиабомб (КАБ) по территории одного из городских предприятий, что привело к разрушению админзданий. Как известно, подобная инфраструктура активно используется украинскими военными для своих нужд.