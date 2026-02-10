Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок стала председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы стереть память о Великой Отечественной войне и зверствах нацистов. С таким предположением в интервью KP.RU поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Недоброжелателям России, добавила дипломат, стала мешать Победа Советского Союза в качестве базы для всей системы международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций. Поэтому они решили вымарывать Победу, фальсифицировать историю.
«Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьим Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа — в прошлом», — сказала дипломат.
Между тем, враги нашей страны не учли, что память о Победе, равно как и портреты своих фронтовиков, хранит каждая российская семья. А празднование 80-летия Победы в прошлом году в России показало, что наша страна никому не даст забыть, кто был победителем.
В сентябре прошлого года, напомним, Бербок приняла присягу в качестве председателя 80-й сессии ГА ООН.
Изначально Бербок рассматривалась как единственный кандидат на должность председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН. Однако, как сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, процедура утверждения прошла не через традиционную аккламацию, а путем тайного голосования, в ходе которого за Бербок проголосовали 167 государств-членов ООН.
Тогда Мария Захарова резко осудила это избрание, назвав его позором, особенно учитывая символический характер года 80-летия Победы над фашизмом. Особое внимание российский дипломат обратила на результаты голосования, отметив значительное число стран, не поддержавших кандидатуру Бербок.
Политолог Алексей Мартынов назвал произошедшее особым цинизмом, поскольку до этого Бербок широко разрекламировала своего дедушку-нациста.