Сабуров после запрета на въезд в РФ назвал цену за выступление в Европе: что входит в райдер комика

Сабуров заявил о готовности выступить в Риге за 25 тысяч евро.

Источник: Комсомольская правда

Комик Нурлан Сабуров сообщил, что готов выступить в Риге после запрета на въезд в Россию. Цена за мероприятие с участием юмориста составит 25 тысяч евро. Такую сумму назвал артист, пишет издание «Постньюс».

Кроме того, комик огласил нескромный райдер. В том числе, он требует авиаперелет бизнес-классом, оборудование на площадку для выступления, две бутылки дорогого виски, шоколад Ritter Sport и средства для укладки волос.

Нурлан Сабуров упомянул также трансфер до города от аэропорта. Он потребовал Mercedes S-класса и люксовый номер с большой кроватью для проживания.

Комик ранее прокомментировал запрет на въезд в Россию в течение 50 лет. По его словам, время расставит все на свои места. Комик сообщил, что юристы займутся этим делом.