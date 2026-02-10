Расчёты «Акации» сожгли тайные позиции боевиков ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли военные российской группировки войск «Восток», они использовали высокоточные боеприпасы «Краснополь».
«Артиллеристы уничтожили забетонированные долговременные огневые точки ВСУ. Также в лесополосе был уничтожен блиндаж, в котором укрывался противник. Для наиболее эффективного поражения целей огневое воздействие наносилось высокоточным боеприпасом “Краснополь”», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили спрятанные оборонительные позиции противника в лесополосах.
Сведения об этом были переданы расчётам САУ «Акация».
«Точечные удары артиллеристов-дальневосточников позволили расчистить путь для штурмовых подразделений и ослабить оборонительный потенциал подразделений ВСУ на данном участке», — подчеркнули в МО.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.