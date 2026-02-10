Ричмонд
Расчёты «Акации» сожгли тайные позиции боевиков ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали забетонированные позиции украинских войск в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли военные российской группировки войск «Восток», они использовали высокоточные боеприпасы «Краснополь».

«Артиллеристы уничтожили забетонированные долговременные огневые точки ВСУ. Также в лесополосе был уничтожен блиндаж, в котором укрывался противник. Для наиболее эффективного поражения целей огневое воздействие наносилось высокоточным боеприпасом “Краснополь”», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили спрятанные оборонительные позиции противника в лесополосах.

Сведения об этом были переданы расчётам САУ «Акация».

«Точечные удары артиллеристов-дальневосточников позволили расчистить путь для штурмовых подразделений и ослабить оборонительный потенциал подразделений ВСУ на данном участке», — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

