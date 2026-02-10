Отмена скидки на штрафы: кому придется платить больше денег в Казахстане, рассказал эксперт

Возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в течение 7 дней со скидкой в 50% помогает казахстанцам сэкономить на подобных расходах. Однако сенатор Марат Кожаев отметил, что эта мера вскоре может быть отменена для активных нарушителей ПДД. Подобные решения он связывал с тем, что во многих случаях дорожно-транспортные происшествия (ДТП) происходят из-за личной небрежности водителей, которые не соблюдают ПДД или умышленно игнорируют их.
Сенатор отметил, что даже в случае выявления нарушений водители просто «откупаются» штрафами. «Судя по престижным маркам автомобилей и номерным знакам повышенного спроса, речь идет о молодых людях из обеспеченных семей, которые, пренебрегая ПДД, сознательно создают аварийные ситуации, опасно маневрируют на дорогах и грубо игнорируют нормы безопасности», — заявил он в феврале 2025 года.
Артур Мискарян, директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка, рассказал редакции NUR.KZ, как эта мера отразится на кошельках автовладельцев и дорожном движении в целом. Он отметил, что устранение скидки при уплате штрафа за нарушение ПДД не отразится на расходах тех, для кого это вопрос стечения обстоятельств или невнимательности.
Для водителей, которые систематически нарушают ПДД, последствия будут ощутимее — их расходы вырастут. Например, выезд на встречную полосу с учетом действующей скидки, которой можно воспользоваться в течение недели после получения уведомления, составляет 6 487,5 тенге. Если водитель нарушает больше 10 раз в год (этот параметр пока на обсуждении), то будет применяться штраф уже без скидки — 12 975 тенге.
Артур Мискарян отметил, что подобные меры обычно приводят к улучшению в вопросах безопасности на дорогах общего пользования. «Повышение штрафов, применение прогрессивной шкалы или привязка суммы штрафа к уровню доходов ведут к снижению количества нарушений ПДД. В некоторых странах сумма штрафа за превышение скорости становится инфоповодом для СМИ», — отметил он.
Таким образом, скидка в 50% останется для казахстанцев, которые редко получают штрафы и водят аккуратно. Платить полную стоимость придется именно системным нарушителям ПДД. Ожидается, что уровень безопасности на дорогах после принятия подобных мер может увеличиться.