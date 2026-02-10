Отмена скидки на штрафы: кому придется платить больше денег в Казахстане, рассказал эксперт

Для водителей, которые систематически нарушают ПДД, последствия будут ощутимее — их расходы вырастут. Например, выезд на встречную полосу с учетом действующей скидки, которой можно воспользоваться в течение недели после получения уведомления, составляет 6 487,5 тенге. Если водитель нарушает больше 10 раз в год (этот параметр пока на обсуждении), то будет применяться штраф уже без скидки — 12 975 тенге.