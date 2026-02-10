Риэлтор Правоторина: новая квартира Долиной находится в дорогом районе

«Лефортово, в первую очередь, очень старый район Москвы, расположенный близко к центру. В основном там находятся военные части, учебные заведения, то есть много военных живет. Район не элитный, но пользуется спросом за счет своей локации. Рядом станции метро, на его территории находится старинный Лефортовский парк», — объяснил собеседник издания.