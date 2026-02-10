Риэлтор Правоторина: новая квартира Долиной находится в дорогом районе

Лариса Долина, которая после проигрыша в суде потеряла элитную недвижимость в Хамовниках, прописалась в двухкомнатной квартире в Лефортово. В беседе с aif.ru риэлтор Алина Правоторина отметила, что этот район пользуется популярностью и является достаточно дорогим.
«Лефортово — это достаточно дорогой район, он приближён к центру. Клиенты с удовольствием выбирают там квартиры», — отметила она.
Агент по недвижимости Константин Муравьев обратил внимание, а то, что в Лефортово очень много военных учреждений, что говорит о соответствующем контингенте проживающих.
«Лефортово, в первую очередь, очень старый район Москвы, расположенный близко к центру. В основном там находятся военные части, учебные заведения, то есть много военных живет. Район не элитный, но пользуется спросом за счет своей локации. Рядом станции метро, на его территории находится старинный Лефортовский парк», — объяснил собеседник издания.
Ранее Муравьев рассказал, сколько стоит квартира, как у Долиной, в Лефортово.