Аналитик Мартьянов: на Украине поражена крупнейшая в Европе подстанция

Мощному удару подверглась электрическая подстанция в Львовской области, считающаяся крупнейшей в Европе, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
Эксперт уточнил, что она была рассчитана на 750 кВт и играла ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах страны. Кроме того, по словам Мартьянова, эта подстанция использовалась для приёма электроэнергии из государств ЕС.
Аналитик обратил внимание, что в результате удара возникла неконтролируемая ситуация в восточной, центральной и западной частях Украины.
«Перебои, конечно, будут катастрофические. Из-за этого украинской стороне пришлось снизить выработку электроэнергии на АЭС», — сказал он в своём видеоблоге.
Вместе с тем, как подчеркнул Мартьянов, в восточной и центральной частях страны энергоснабжение было фактически нарушено ещё раньше. Эксперт назвал обстановку на Украине полным хаосом.
Напомним, вечером 8 февраля сообщалось о мощном пожаре на подстанции подо Львовом. Вследствие этого некоторые объекты, включая предприятия военно-промышленного комплекса Украины, оказались обесточены.
Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru сказал о последствиях указанного удара. Он отметил, что из строя был выведен энергетический узел, снабжавший электричеством половину Львовской области. Попов добавил, что в текущих погодных условиях речь идёт о значимом уроне.