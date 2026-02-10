Ричмонд
Рысь угодила в фотоловушку нацпарка «Башкирия»

Хищница вальяжно шагала по зимнему лесу, будто по собственным владениям.

Источник: Соцсети

Рысь — одна из самых скрытных и осторожных хозяек нацпарка. Зимой она старается меньше тратить энергию: передвигается меньше, держится в укрытиях, выходит на охоту в сумерках и ночью. Широкие лапы с густой шерстью работают как снегоступы — помогают не проваливаться в рыхлый снег и тихо подкрадываться к добыче.

Охотится рысь точным рывком. Предпочитает не гонять добычу, а резко атаковать. Поэтому ей важны укрытия, завалы, бурелом. Часто рысь передвигается по уже натоптанным звериным тропам, где проще встретить добычу.

Как отметили в пресс-службе нацпарка, на видео хищница тоже не прогуливается просто так. Она явно учуяла добычу.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в нацпарке «Башкирия» зимуют два лебедя.